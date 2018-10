Russisk trussel: Storbritannien vil sende stor styrke til Arktis

Det er den britiske forsvarsminister Gavin Williamson, der har fortalt om planerne til The Telegraph.

Williamson betoner, at det er åbningen af sovjetæra-baser og øget ubådsaktivitet i Arktis, der gør, at Storbritannien er nødt til at vise flaget og beskytte egne interesser.

De to landes aktiviteter kommer bl.a. i forlængelse af, at de smeltende ismasser har gjort det muligt at nå olieforekomster, der tidligere var utilgængelige.

Rusland har søsat "usynlig" spionubåd

Briternes kommende tilstedeværelselse i det nordlige Norge skal gøre det muligt for dem at monitorere russiske ubådsaktiviteter og ikke mindst sikre, at deres egne styrker er på plads til at kunne imødegå militære trusler.

»Vi kan se, at de russiske ubådes aktivitet er meget tæt på niveauet fra den kolde krig. Det vil vi respondere mod,« understreger Gavin Williamson.

De britiske tropper i Norge skal arbejde tæt sammen med styrker fra USA og Holland.