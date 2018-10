Forskere: Ny barsk klimarapport kan betyde, at vi må ændre livsstil

Skal vi fortsat spise kød? Skal vi fortsat spise kød i mængder som nu?

Hvornår skal benzin- og dieseldrevne køretøjer udfases?

Skal tilgangen til eksotiske madvarer begrænses for at reducere transport og dermed forurening?

Spørgsmålene til både private og regeringer er mange.

Ved klimatopmødet i Paris i 2015 blev det besluttet, at temperaturstigningen globalt skulle holdes på under to grader i forhold til det førindustrielle niveau. Og gerne begrænses yderligere i retning af 1,5 grader.

For at holde øje med, om de gyldne ord fra verdens lande nu også blev omsat til handling, bad FN IPCC, The Intergovernmental Panel on Climate Change, om at udarbejde en rapport om udfordringerne og effekterne i forbindelse med at begrænse opvarmningen. Og lige nu holder IPCC møde i Sydkorea for at blive enig internt om en 15 sider lang konklusion beregnet til internationale lovgivere.

Dele af et udkast til konklusionen er blevet lækket, skriver BBC. Og det er skræmmende læsning. For som det ser ud nu, vil referencepunktet på 1,5 graders stigning blive nået allerede i 2040. Det betyder bl.a., at lavtliggende stillehavsøer kan forsvinde under vand.

»De beslutninger, verdens lande træffer nu i forhold til at begrænse temperaturændringerne, vil ændre verden radikalt,« mener dr. Heleen de Coninck, en af de ledende skribenter på IPCC-rapporten.

»Vores liv vil komme til at se anderledes ud. Men verdens befolkning har mulighed for at påvirke i hvilken retning, vi foretrækker,« understreger Heleen de Coninck.

Deltagerne i udarbejdelsen af rapporten er alle udpeget af regeringer og internationale institutioner. I alt drejer det sig om 86 primære skribenter fra 39 lande og 4 ud af 10 er kvinder.

IPCC har ry for at være et konservativt organ, der søger bred opbakning til sit arbejde. Og netop denne holdning ses som en styrke i forhold til at få opbakning til konklusionerne fra verdens regeringer.

For Greenpeace er der et helt overskyggende spørgsmål denne gang:

»Hvad skal der til for at vi kan holde temperaturstigningen på 1,5 grader,« påpeger klimarådgiver Kaisa Kosonen.

