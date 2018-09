Russisk smutvej blev en succes for dansk skib

Med smeltende havis kommer nye handelsveje. Senest har Rusland åbnet op for Nordøstpassagen, der strækker sig mellem Europa og Østasien, som kan blive økonomisk fordelagtig for Mærsk, der netop har testet ruten med sit containerskib "Venta Maersk".

Testrejsen har været en succes og har givet AP Møller-Mærsk mulighed for at teste driften i det nye område, skriver The Guardian.

Med frossen fisk forlod containerskibet den russiske stillehavsby Vladivostok den 22. august. Efter 37 dage i russisk farvand kunne det danske skib succesfuldt afslutte forsøgsrejsen, da det ankom til St. Petersborg fredag aften.

Nordøstpassagen er opstået, fordi havis er smeltet. Ruten kan gøre rejsen fra Østasien til Europa kortere end den nuværende nordvestlige passage over Canada, fordi man ifølge The Guardian vurderer, at ruten hurtigere vil være fri for is på grund af klimaforandringer.

Nordøstpassagen er opstået, fordi havis er smeltet. Ruten kan gøre rejsen fra Østasien til Europa kortere end den nuværende nordvestlige passage over Canada, fordi man ifølge The Guardian vurderer, at ruten hurtigere vil være fri for is på grund af klimaforandringer.

Eksperter har vurderet, at ruten kan reducere brugen af brændstof og rejsetiden for containerskibe mellem Østasien og Europa med 10 til 15 dage, da den er op til 40 procent kortere end ruten via Suez-kanalen. Alligevel så ser AP Møller-Mærsk ikke Nordøstpassagen som et alternativ til den eksisterende rute på nuværende tidspunkt.

»I dag er passagen kun mulig i omkring tre måneder om året, og det kan ændre sig med tiden. Desuden så skal vi også overveje, at det skal være isklassefartøjer, der benytter passagen, hvilket betyder en ekstra investering,« siger AP Møller-Mærsks tekniske direktør, Palle Laursen, til den britiske avis.

"Venta Maersk" er blandt verdens største isklasseskibe og er specielt designet til at operere i koldt vand.