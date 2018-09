Historisk menneskejagt på dansk jord har vakt opsigt i udlandet

Tre mænd i en sort, svensk indregistreret Volvo.

Det er mere eller mindre det eneste, som man fra politiets side indtil videre har offentliggjort, at man interesserer sig for i forbindelse med den store menneskejagt, som fredag blev indledt.

Men selvom det fortsat er småt med oplysninger om årsagen til den massive aktion, der blandt andet bremsede trafik på Sjælland, har den allerede vakt opsigt udenfor landets grænser.

Politiet har stoppet efterlyst bil i gigantaktion

Således har flere internationale medier bidt mærke i det usædvanligt høje beredskab, som ifølge tidligere operativ chef i PET Frank Jensen er det højeste, politiet kan mønstre i Danmark.

Blandt andre BBC, Aljazeera, The Washington Post og britiske The Telegraph omtaler menneskejagten, selvom der fortsat er flere spørgsmål end svar.

Men der er altså også tale om en helt usædvanlig politiaktion, forklarede Frank Jensen fredag over for Jyllands-Posten.

Efter hans vurdering vælger man fra politiets side kun at sætte så stor og omfattende aktion i værk, når der er tale om eksempelvis kidnapninger, terrorisme eller usædvanlig alvorlig organiseret kriminalitet.

Den svenske avis Aftonbladet var det første medie, som skrev, at det var en Volvo, som politiet ledte efter.

Siden har mediet skrevet, at menneskejagten angiveligt skulle have forbindelse til en sag om kidnapning. Den oplysning er dog ikke blevet be- eller afkræftet af de danske myndigheder.

Ekspert: Det her er det højeste beredskab, politiet kan mønstre i Danmark

Fredag aften lød meldingen fra Københavns Politi, at man havde fundet den efterlyste sorte Volvo.

Det blev i den forbindelse gentaget, at man havde mistanke om alvorlig kriminalitet, hvilket altså havde affødt den store politiaktion, men man ville ikke komme nærmere ind på, om der er foretaget anholdelser, eller hvad sagen egentlig drejer sig om.

Efterfølgende mødte politiet talstærkt op på flere adresser i Espe på Fyn. Hvilke forbindelser adresserne eventuelt har til den konkrete menneskejagt er endnu uvist.

Den sorte Volvo viste sig at være en stjålet udlejningsbil fra selskabet First Rent A Car, der hører under selskabet Hertz, i Stockholm. Bilen blev meldt stjålet 24. september og blev ifølge Aftonbladet stjålet ved lufthavnen i Malmø.

Det svenske sikkerhedspoliti (Säpo) følger med i politiaktionen, oplyste tjenesten til svenske SVT fredag aften.