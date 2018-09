Mindst 40 dør om året: Her er de farligste selfie-situationer

Ifølge en ny undersøgelse fra India Institute of Medical Sciences dør stadig flere verden over i forbindelse med selfies, skriver Daily Mail. Siden 2011 er gennemsnitligt 43 døde, med drukning og trafikulykker som de primære årsager.

Mænd udgør syv af 10 omkomne, og aldersgruppen 20-29 har de mest risikable selfie-vaner.

Et af midlerne til at modvirke udviklingen er skilte med forbud mod selfies på risikable lokaliteter. For eksempel er Indien begyndt at gøre brug af skiltemetoden efter en række fatale hændelser på populære turistdestinationer.

»I sig selv er selfies ikke farlige. Men folk er nødt til at blive opdraget i forhold til, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at tage billeder af sig selv,« pointerer dr. Agam Bansal, der har ledet undersøgelsen.

Den indiske undersøgelse om dødsfald i forbindelse med selfies er den hidtil største, der er foretaget. I alt blev 259 dødsfald siden 2011 dokumenteret. I talmaterialet er de primære dødsårsager henholdsvis drukning (70), trafikulykker (51) og fald (48).

Og mange selfie-dødsfald bliver slet ikke registreret, mener de indiske forskere.

"Vores talmateriale er kun toppen af isbjerget,« mener dr. Agam Bansa. Rapporten bygger på udklip fra aviser i engelsktalende nationer.