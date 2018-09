Passagererne bliver evakueret fra et passagerfly fra Air Niugini, der ved en fejlslagen landing endte i havet tæt på lufthavnen på Chuuk Island i Mikronesien. Foto: Reuters

Festivaldeltagere laver menneskelige tårne eller "Castellers" under Saint Merce-festivalerne på San Jaime-pladsen i Barcelona, Spanien. Foto: Emilio Morenatti/AP

Palæstinensiske studerende står i kø under en militærkurseruddannelse på Al-Rebat College for Juridisk og Politisk Videnskab i Khan Younis, den sydlige Gazastriben. Foto: Adel Hana/AP

Besøgende drikker øl under den 185. Oktoberfest, Münchens årlige ølfestival. Foto: Christof Stache/AFP

Biler i kø ved et betalingsanlæg i Zhengzhou i Henan-provinsen i Kina. Foto: Reuters

Ducati Holdets spanske kører Jorge Lorenzo (C) styrter under Superbike World Championship løbet i Aragon, Spanien. Foto: Jose Jordan/AFP

Kvinder går på de mudrede bredder af Ganges-floden efter at have taget en hellig dukkert i Allahabad, Indien. Foto: Jitendra Prakash/Reuters

Roere træner under solopgang på floden Cam i Cambridge, øst England. Foto: Joe Giddens/AP

Bevæbnede mænd angreb en militærparade i den sydvestlige by Ahwaz i Iran. Foto: Morteza Jaberian/AFP

En jødisk bedende holder sin mobiltelefon opm mens andre, der er dækket af bønnesjal, deltager i en præstlig velsignelse under den jødiske ferie i Sukkot ved den vestlige mur i Jerusalems gamle by. Foto: Ammar Awad/Reuters

En mand fra El Salvador sidder bag i en grænsepatruljebil efter at han blev anholdt for ulovligt at krydse grænsen til USA fra Mexico i La Joya, Texas, USA . Foto: Adrees Latif/Reuters