Amerikanske forskere har opdaget unikke neonfarvede fiskearter

Fiskene blev opdaget på godt 100 meters dybde, hvor kun lidt sollys kommer ned. Pressefoto

Det var godt 100 meter under havoverfladen, at dykkere fra California Academy of Sciences var ved at tabe mundstykket til dykkerudstyret: Lige foran dem, i klippeformationer, svømmede de mest fantastiske neonfarvede skabninger.

»Det er nogle af de smukkeste fisk, jeg nogensinde har set,« fortæller dr. Luiz Rocha.

»Det var en så bjergtagende oplevelse, at vi glemte alt omkring os.«

En lille kollektion af fiskene er nu taget med hjem med henblik på at få foretaget flere observationer. Og fiskene er blevet navngivet Tosanoides aphrodite efter den græske gudinde for skønhed.

Ifølge forskerne ved California Academy of Sciences er den nye maritime opdagelse med til at bekræfte, at der stadig gemmer sig store mysterier i revområder, der strækker sig langs et relativt smalt bånd på 60 til 300 meter under havoverfladen. På disse dybder - for langt nede til at dykkere færdes her og over de helt dybe områder, der patruljeres af ubåde - lever dyrene i delvist mørke.

Da fundstedet var mere end 1.100 km ud for den brasilianske kyst, var dykkerholdet nødt til at have et skib som base, mens de udforskede revet. Som følge af økosystemet på stedet mener forskerne, at mange af fiskene ikke findes andre steder på kloden.

»I en tid hvor koralrevene er truet, bliver det stadig vigtigere at lære mere om dem for at kunne beskytte og bevare,« pointerer dr. Luiz Rocha.