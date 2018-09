FN venter med tilbageholdt åndedræt på ny Trump-tale

Flere af verdens ledere går onsdag på talerstolen ved FN's Generalforsamling, men det meste af opmærksomheden vil igen være rettet mod USA's præsident, Donald Trump, som skal lede et møde i Sikkerhedsrådet.

Det er første gang, at Trump skal sidde for bordenden i FN's mest magtfulde organ, hvor USA for øjeblikket har det roterende formandskab. Dette bliver navnlig brugt til at forstærke den amerikanske kritik af Iran.

Dagsordenen for onsdagens møde i Sikkerhedsrådet gælder først og fremmest spredning af masseødelæggelsesvåben, men iagttagere mener, at Trump vil fortsætte sin diplomatiske offensiv mod Iran.

I en tale på FN's Generalforsamling tirsdag langede Trump meget kraftigt ud efter det iranske styre.

- Irans ledere sår kaos, død og ødelæggelse. De fortjener ikke respekt fra det internationale samfund.

- De plyndrer deres land for værdifulde ressourcer og spreder kaos i hele Mellemøsten og længere væk, hed det i talen.

Den amerikanske præsidents ord fik Irans præsident, Hassan Rouhani, til at anklage Trump for forsøg på at styrte regeringen i Teheran.

Det anses for givet, at Rouhani ikke overværer mødet i Sikkerhedsrådet onsdag, hvor den amerikanske præsident forventes at udvise diplomatisk pli og samarbejde med repræsentanterne for de andre medlemslande.

Sikkerhedsrådet består af fem permanente lande - USA, Kina, Rusland, Storbritannien og Frankrig - samt ti andre lande, der er med to år ad gangen. Iran er ikke blandt disse lande i år.

Ved FN's Generalforsamling taler repræsentanter for de 193 medlemslande på skift om verdens mest presserende problemer og deres politiske prioriteringer.

I år har 133 af verdens ledere skrevet sig på talerlisten. Onsdag taler blandt andre lederne af Panama, Irak, Colombia, Afghanistan og Cuba.