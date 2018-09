Rusland har søsat "usynlig" spionubåd

Hele toppen i den russiske flåde samt Putin så med, da ubåden Kronstadt blev søsat i Skt. Petersborg, skriver Daily Star.

Den 68 meter lange ubåd er designet til at udføre spionmissioner og beskytte flådebaser, men kan også nedkæmpe fjendtlige skibe og udføre missilangreb på landjorden.

Efterretningskilde: USA har intet forsvar mod nye hypersoniske ubådsmissiler fra Rusland

Ifølge værftschef Alexander Buzakov er vigtigheden af den nye Kronstadt "vanskelig at overvurdere." Og den tidligere chef for Ruslands baltiske flåde, Viktor Chirkov, udtalte i forbindelse med søsættelsen, at selv de mest avancerede varslingssystemer ikke vil være i stand til at spore Kronstadt.

Ubådens mandskab tæller 35 mand og har en vægtfylde, kaldet displacement, neddykket på 2650 ton. Tophastigheden er 21 knob neddykket og den kan holde sig under vand i op til 45 dage. Våbenudrustningen er et mix af torpedoer eller missiler på op til 18 styk, der kan affyres fra 6 rør.

USA og Rusland vil gøre det lettere at bruge atomvåben Atomvåben skal gøres så små, at de også kan bruges

Arbejdet på Kronstadt begyndte i 2005 og har været præget af forsinkelser, blandt andet på grund af manglende finansiering. Men Rusland satser markant på ubåde i disse år, og i 2024 skal en helt ny klasse af atomdrevne ubåde stå klar, kaldet Borei II. For at skaffe penge til at producere otte af disse kommende ubåde, har den russiske regering taget midler fra andre nuværende, militære programmer.