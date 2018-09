Amnesty: Venezuelas regering er ansvarlig for menneskerettighedskatastrofe

Amnesty har offenliggjort en ny rapport om det kriseramte land. Og konklusionerne er rystende læsning: For eksempel lever 87 procent i fattigdom, børnedødeligheden er i kraftig vækst og regeringen har fejlet i bestræbelserne på at bekæmpe kriminalitet og at undersøge andre krænkelser af menneskerettigheder, skriver The Independent.

De stadig vanskeligere levevilkår i Venezuela har betydet, at 2,3 mio. borgere har forladt landet siden 2014, ifølge tal fra FN. Og inflationen er galopperende. I august, før landet fik nye pengesedler, kostede et kilo ost 7,5 mio. bolivarer - svarende til godt 1 amerikansk dollar.

Venezuela, der tidligere var en velhavende, olieproducerende nation, lider under følgerne af to årtiers socialistisk styre. Og nu opfordrer Amnesty præsident Maduro til at tage affære.

»Venezuela gennemgår en af landets værste kriser. Og ikke mindst listen af forbrydelser begået mod borgerne er voksende,« siger Erika Guevara-Rosas, leder af Amnesty Americas.

2,3 millioner personer har forladt kriseramte Venezuela

»De venezuelanske myndigheder har legitimeret udstrakt anvendelse af vold udført af politiet og militæret, ofte med henblik på at dræbe. Maduro-regeringen må straks tage initiativ til at stoppe drabene på uskyldige og iværksætte en adfærd, der er i overensstemmelse med internationale standarder,« pointerer Erika Guevara-Rosas.