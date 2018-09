Kritik: Chefen for FN's miljøprogram fløj verden tynd for millioner af kr.

Der er tilsyneladende basis for en massiv høst af bonuspoint for Erik Solheim, chef for FN's program for bæredygtighed og miljøemner. Britiske medier, herunder BBC, skriver, at Solheim har fløjet for 3,1 mio. kr. på under to år.

Afsløringen er kommet frem i forbindelse med en intern FN-undersøgelse. Heraf fremgår det, at den tidligere norske miljøminister var på rejse i 529 af 668 undersøgte dage, og at der ikke foreligger nogen dokumentation for rejseaktiviteternes formål og omstændigheder i øvrigt. I et konkret tilfælde rejste Solheim fra Washington DC til Paris for at tilbringe weekenden her, hvorefter han fløj til New York.

Da Solhein blev spurgt til formålet med en anden rejse til Norge, svarede han, at "Dette spørgsmål om ferie i forhold til job er uacceptabelt. Det er irrelevant. Vi lever ikke længere i en tid med dampmaskiner, og folk må holde op med at se på mig som en, der arbejder på fabrik fra 8-16".

Greenpeace siger i en kommentar til undersøgelsen, at FN om nogen burde være opmærksom på miljøbelastninger og have politikker for at reducere dem.

Samuelsen langer ud efter Trump: »FN skal reformeres indefra i stedet for bare at forlade det« Verdensorganisationen FN er i knæ oven på endnu et år, hvor Trump har trukket USA ud af store internationale aftaler og FN-programmer.

»Solheims rejser og hans holdning til, om det er et problem, er ikke et godt eksempel,« siger Truls Gulowsen, der er chef for Greenpeace Norge.

Undersøgelsen afslører endvidere, at rejseudgifterne for FN's miljøprogram er fordoblet mellem 2014 og 2017. Og det kniber gevaldigt med at overholde interne regler for rejsedokumentation for de ansatte, såkaldte "mission reports". Disse rapporter skal afleveres inden for to uger efter endt rejse. Men blandt 596 undersøgte rejser manglede rapporterne i 210 tilfælde. Og 200 andre blev først udfærdiget på den aktuelle foranledning.