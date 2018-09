Historisk FN-møde med spædbarn som deltager

Brexit er gået i hårdknude. Det kan ende med "no deal"-brexit eller måske et "blindt brexit".

Under kongen, men over statsministeren:

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, er den første regeringschef, der har haft sit nyfødte barn med til et FN-møde.

Brett Kavanaugh siger i et interview, at han ikke vil trække sig "på baggrund af falske beskyldninger".

Et mere bæredygtigt forbrug og indsatsen for havene er nogle af Danmarks store udfordringer, mener minister.

DFs valgstrategi er at pege på Løkke som statsminister. Men samtidig kræver partiet, at han efter valget træder tilbage som statsminister.

LA og K kritiserer DF for usikkerhed:

Den svenske statsminister ventes at blive nedstemt tirsdag. Men derefter er det svært at sige, hvad der sker.

19-årig drev til havs og overlevede ved at drikke filtreret havvand og fange fisk.

Flere republikanere har udtrykt deres forståelse for højesteretsnominerede Brett Kavanaugh.

Hvorfor lytter ingen til det gennemarbejdede forslag til en smuk måde at bebygge Hængslet, som Fællesrådet for Aarhus Ø har lavet?

Indopererede elektroder på rygraden har hjulpet en lam mand med at tage sine første skridt i fem år.

Der er rigtig mange penge at spare, hvis man kan vente med at købe fladskærmsmodellerne fra 2018 til om nogle måneder.

En af konsekvenserne ved klimaforandringerne er mere nedbør og risiko for hyppigere oversvømmelser. Se her, hvordan du sikrer din bolig mod vandet.

