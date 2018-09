Historisk FN-møde med spædbarn som deltager

Jacinda Ardern deltog i et såkaldt Nelson Mandela-fredsmøde mandag og legede med sin tre måneder gamle datter, før hun selv talte, skriver The Guardian. Mens hun holdt sit indlæg holdt Arderns partner, Clarke Gayford, barnet.

Den new zealandske premierminister fødte d. 21. juni og holdt derefter seks ugers barselsorlov. Hun ammer stadig sin datter Neve, hvilket betyder, at datteren var nødt til at tage med til mødet i New York.

I et interview med NBC har Ardern udtalt, at opgaverne med at være nybagt mor og premierminister på samme tid "levede op til hendes forventninger". Men at glæden ved at have fået Neve "langt oversteg hendes forventninger".

I den forgangne uge blev det lovgivningsmæssigt muligt for ministre i New Zealand at have en betalt babysitter med på rejser. Men Ardern har fortalt, at hun selv ville betale for hendes samlevers billet til New York og dertil hørende rejseudgifter, da han ikke skulle deltage i ret mange officielle arrangementer.

Ardern har tidligere gjort sig positivt bemærket i New Zealand for at fastfryse lønningerne i parlamentet i et år og for at opfordre sine ministre til at køre flere i samme bil til begivenheder.