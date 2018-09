Lulas afløser overhaler knivstukket præsidentrival i Brasilien

Venstrefløjskandidaten Fernando Haddad har halet så meget ind på sin nærmeste rival i præsidentvalgkampen i Brasilien, at han lige nu ligger til at løbe med sejren.

Det viser nye meningsmålinger forud for præsidentvalget 7. oktober.

Haddad har afløst den fængslede ekspræsident Luiz Inacio Lula da Silva som Arbejderpartiets præsidentkandidat.

Og han har altså nu fået så meget vind i sejlene, at han ligger til at besejre højrefløjskandidaten Jair Bolsonaro.

Bolsonaro har været fraværende fra præsidentvalgkampen, siden han tidligere på måneden blev stukket med en kniv i maven af en demonstrant fra venstrefløjen.

Haddad ser lige nu ud til at modtage 22 procent af stemmerne, mens Bolsonaro ligger til 28 procent. Det vil føre til et omvalg, og her ser Haddad ud til at tage sejren med 43 procent mod 37 procent til Bolsonaro.

Den tidligere brasilianske præsident Lula afsoner i øjeblikket en 12 års fængselsdom for korruption. Han var præsident fra 2003 til 2010 og er fortsat Brasiliens mest populære politiker.

Lula, der nægter sig skyldig, planlagde i lang tid til trods for fængselsdommen at stille op til valget 7. oktober.

Men sent i august valgte en valgdomstol at blokere Lulas kandidatur. Afgørelsen blev siden stadfæstet i højesteret. Dermed var alle Lulas ankemuligheder udtømte.

Før udelukkelsen førte Lula meningsmålingerne klart foran sin højreorienterede modkandidat.

Og nu har afløseren Fernando Haddad, der er tidligere borgmester, altså også fået samlet så meget støtte bag sig, at han ligger til sejr.

På tredjepladsen i meningsmålingerne ligger centrumvenstrekandidaten Ciro Gomes. Han ser lige nu ud til at få 11 procent af stemmerne.

På fjerdepladsen ligger konservative Geraldo Alckmin, mens miljøforkæmper Marina Silva ligger nummer fem i den seneste meningsmåling.