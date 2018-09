Indonesisk teenager har overlevet 49 dage alene til havs

Det skulle have været en normal arbejdsdag for Aldi Novel Adilang.

Alene på en rompong, der er specialbygget båd med en tilhørende hytte og et fiskenet under båden, skulle den 19-årige teenager passe sit job ved at lyse ned i havet for at lokke fisk til. Båden lå fortøjet omkring 125 kilometer fra kysten nær Manado i Indonesien.

En gang om ugen fik Aldi Novel Adilang besøg. En medarbejder fra firmaet, der ejede båden, kom med proviant til Aldi, og tog ugens indfangede fisk med sig tilbage.

Arbejdet fik Aldi Novel Aldilang, da han var 16, og alt forløb uden de store problemer, indtil en dag midt i juli i år. Her fik en kraftig vind rusket op i fortøjningerne, der indtil da havde holdt båden fast til havbunden. Den kraftige vind fik båden til at drive længere og længere væk fra den indonesiske kyst.

Provianten slap hurtigt op og dagene blev til uger for den unge indoneser.

Ugerne gik uden nogle kom Aldi til undsætning. 10 skibe sejlede forbi Aldi uden få øje på båden, skriver The Guardian..

Alene på havet overlevede Aldi ved at fange fisk og drikke havvand. Han filtrerede salt fra vandet ved at bruge sin t-shirt som si, og fiskene tilberedte han ved at lave et bål med træ fra båden.

Dag nummer 49 blev enden på mareridtet for Aldi.

Den 31. august sejlede det panamanske skib ”MV Arpeggio” nær Aldis rompong - uden at få øje på båden. Aldi forsøgte at vinke med et klæde uden held. I stedet forsøgte Aldi at kontakte båden over skibsradioen og her lykkedes det ham at få kontakt til båden, der efter stort besvær fik ham ombord.

Til det lokale medie, TribunManado, har Aldi fortalt, at han troede han skulle dø alene på havet. På et tidspunkt overvejede han at springe i havet, men her han huskede sine forældres råd om at bede, når alt håb er ude.

Efter at blive overgivet til myndigheder i Tokuyama i Japan den 6. september, blev Aldi genforenet med sin familie i Indonesien to dage senere. Ifølge de indonesiske myndigheder er Aldi Novel Adilang i god behold.