Ansat på krydstogtskib har fået 21 millioner i erstatning efter amputering

Kvalme og generel utilpashed - typiske influenzasymptomer. Det var, hvad der fik en 30-årig serbisk mand til at kontakte skibslægen om bord på det krydstogtskib, hvor han arbejdede som tjener.

Den nyansatte skibslæge valgte ifølge retsdokumenter at give den 30-årige en indsprøjtning med lægemidlet Phenergan, som bruges mod transportsyge, hvilket blev startskuddet til en større erstatningssag.

Af uvisse årsager blev lægemidlet sprøjtet direkte ind i armen på tjeneren i stedet for i ballen, som det anbefales. Samtidig var der tale om en »enorm« dosis, skriver det australske medie News.com.au.

Således blev der givet 25 milligram, selvom den anbefalet dosis ligger på omkring 6,25 milligram.

»Lægen gav den forkerte medicin, den forkerte dosering og brugte en forkert indsprøjtningsteknik,« lyder det blandt andet fra advokaten Thomas B. Scolaro, der repræsenterer den 30-årige tjener.

Det viste sig, at serberen reagerede voldsomt og til en start fik en brændende fornemmelse i kroppen. I løbet af et par timer blev tjenerens højre underarm først blå, og senere næsten helt sort.

Det kommende døgn fik han masseret armen af lægeholdet om bord, indtil krydstogtskibet nåede i land. Da han blev indlagt på hospitalet, stod det klart, at han havde udviklet det såkaldte kompartmentsyndrom, og at forhøjet tryk havde stoppet cirkulationen i armen.

Der var derfor ikke andet at gøre for lægerne end at amputere den serbiske tjeners arm. Det var tilbage i marts 2016, at den 30-årige mistede sin arm.

Efterfølgende sagsøgte han det amerikansk-bermudianske Norwegian Cruise Line, som ejer det pågældende krydstogtskib.

Sagen er for nylig blevet afgjort i Florida og serberen, Ilija Loncars, er blevet tilkendt 3,34 mio. dollars, hvilket svarer til 21 mio. kr., i erstatning.

Norwegian Cruise Lines påpegede ellers i løbet af sagen, at serberen lider af vaskulær anomali, som medfører uregelmæssigheder i blodkarrene.

Men retten dømte til Ilija Loncars fordel og tilkendte ham erstatningen for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste.