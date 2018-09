Kina aflyser militære samtaler med USA over våbensanktioner

Kina har aflyst militære samtaler med amerikanske embedsmænd, der efter planen skulle have fundet sted i Beijing i den kommende uge.

Samtidig vil Kina hjemkalde flådechef Shen Jinlong fra et besøg i USA.

Det oplyser det kinesiske forsvarsministerium søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det sker, fordi den kinesiske regering er utilfreds med, at USA har indført sanktioner mod en del af det kinesiske militær efter dets køb af russiske kampfly og missilsystemer.

Det kinesiske forsvarsministerium oplyser videre, at det forbeholder sig retten til at tage yderligere modforanstaltninger - dog uden at give flere oplysninger herom.

Talsmand for ministeriet Wu Qian siger, at Kinas beslutning om at købe jagerfly og missilsystemer fra Rusland er del af en almindelig samarbejdsaftale mellem to suveræne lande.

USA har "ingen ret til at blande sig", lyder det fra talsmanden.

Lørdag blev USA's ambassadør i Kina, Terry Branstad, indkaldt til et møde med viceudenrigsminister Zheng Zeguang som følge af de amerikanske sanktioner, der blev indført torsdag.

Kinas køb er foretaget hos Rosoboronexport, der er Ruslands hovedeksportør af våben, skriver nyhedsbureauet AP.

Dermed støder departementet i Kinas forsvarsministerium, som står for at købe og udvikle militært udstyr, ind i amerikanske sanktioner mod Rusland.

I 2017 indførte USA sanktioner mod enhver, der handlede med Rosoboronexport. Sanktionerne var en del af USA's svar på Ruslands ageren under præsidentvalget i USA i 2016 og andre aktiviteter.

Sanktionerne betyder, at en række automatiske straffe indføres mod de personer, der har foretaget købet. Det er i det her tilfælde departementets ansatte.

De kan ikke foretage finansielle transaktioner i USA. Derudover forbydes alt ejerskab af ejendom i USA.

Embedsmænd i USA har oplyst til nyhedsbureauet AFP, at det er første gang, at et tredjeland er blevet straffet som følge af sanktionerne mod Rusland.

Den militære strid mellem Kina og USA er opstået, samtidig med at de to lande har en række andre uenigheder.

Kina og USA har udvekslet forhøjede toldsatser på varer til en værdi af i alt 250 milliarder dollar. Det fik lørdag Kina til at aflyse planlagte handelssamtaler med USA i næste uge.