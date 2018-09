OL-medaljevinder tiltalt for at have dræbt sin adoptivdatter

Tilbage i 2008 kunne Kim Willoughby sammen med de øvrige spillere på det amerikanske volleyball-landshold lade sig hylde som OL-sølvvindere i Beijing.

I dag er den nu 37-årige Kim Willoughby pensioneret fra sporten og bosiddende i Puerto Rico. Og så er hun for nylig blevet tiltalt for at have dræbt sin adoptivdatter, skriver Daily Mail.

Det var tilbage i 2016, at den treårige adoptivdatter, Kailia, blev fundet død på familiens badeværelse.

Kim Willoughby forklarede dengang til myndighederne, at datteren var gledet og havde slået sit hoved, mens hun selv var i færd med at lede efter et håndklæde.

OL-medaljevinderens forklaring stemte dog ikke overens med den rapport, som blev udarbejdet. Det viste sig nemlig, at dødsårsagen ikke kunne være et fald, men at det snarere var et »alvorligt korporligt slag«, der var årsagen.

Trods uoverensstemmelse mellem forklaringen og rapportens konklusioner, blev det i begyndelsen af 2018 vurderet, at der ikke fandtes nok beviser til formelt at sigte Kim Willoughby.

Her otte måneder senere har man imidlertid åbnet sagen igen og altså tiltalt den tidligere volleyballspiller for at have dræbt Kailia.

Under en høring i sagen i sidste uge fortalte en retsmediciner blandt andet, at der skulle være fundet tegn på 11 såkaldte eksterne læsioner og 21 interne læsioner på den treårige.

Kim Willoughbys advokat har oplyst, at adoptivdatteren blev udsat for misbrug, inden hun kom i den 37-åriges varetægt.

Retssagen mod OL-medaljevinderen indledes efter planen den 3. oktober.