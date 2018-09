WHO: Alkohol dræbte tre millioner på verdensplan i 2016

Tre millioner mennesker døde i 2016 som direkte konsekvens af skadelige mængder af alkohol, viser en ny rapport fra Verdenssundshedsorganisationen, WHO.

Ifølge undersøgelsen havde alkohol en dødelig effekt på forskellige områder: 28 procent af dødsfaldene skete i forbindelse med trafikuheld, selvskade, eller vold med død til følge.

21 procent af de tre millioner dødsfald var grundet fordøjelsesproblemer og 19 procent skyldtes hjertekarsygdomme. De resterende tilfælde havde forbindelse til infektioner, kræft, mentale lidelser samt andre sygdomme.

Det vil sige, at 1 af 20 dødsfald i verden for to år siden kunne spores til alkohol.

En lille én kan ikke skade: Veluddannede ved, hvad der er usundt, men på ét punkt er de blinde for faren Alkohol er socialt accepteret på en helt anden måde end røg, fed mad og nul motion. Samtidig kædes alkohol ikke sammen med følgesygdomme, lyder forklaringen på det fortsatte overforbrug. De veluddannede ved alt om, hvad der er usundt, men på ét punkt er de blinde for faren

Ifølge WHO er tallene bekymrende. Organisationen opfordrer alle verdens lande til at gøre mere for at bekæmpe antallet af dødsfald, hvor årsagen skyldes skadelige mængder af alkohol:

»Alle lande kan gøre meget mere for at reducere de sundhedsmæssige og sociale konsekvenser ved indtagelsen af alkohol«, fortæller Dr. Vladimir Poznyak, der er koordinator hos WHO’s afdeling for stof- og alkoholmisbrug.

Poznyak foreslår, at regeringer verden over indfører stramninger i landenes respektive lovgivninger på alkoholområdet:

»Evidensbaserede- og billige handlinger kunne omfatte øgede skatteafgifter på alkohol, forbud og restriktioner mod alkoholreklamer, samt nedsætning i antallet af steder der sælger alkohol.«

WHO vurderer, at 237 mio. mænd og 46 mio. kvinder lider af alkoholrelaterede sygdomme verden over.

Europa indkasserer en førsteplads over kontinenter med størst andel af alkoholmisbrugere i befolkningen. I Europa har 14,8 procent mænd og 3,5 procent kvinder problemer med alkohol, mens der i Nordamerika lever 11,5 procent mænd og 5,1 procent kvinder med samme problemer. Alkoholproblemer hos befolkningen er mest hyppige i høj-indkomst lande, fortæller rapporten.

I alt drikker 2,3 milliarder af verdens 7,65 milliarder indbyggere. Det gennemsnitlige, daglige indtag af alkohol ligger på 33 gram ren alkohol. Det svarer til to glas vin.

I alt stod alkohol bag fem procent af verdens sygdomme i 2016.