Chilenske biskopper mister jobbet efter overgreb-skandale

Pave Frans har fredag accepteret opsigelserne fra to biskopper i Chile.

Opsigelserne er de seneste i en større udskiftning blandt landets 34 biskopper som følge af en skandale om seksuelt misbrug af børn i landets katolske kirke.

Med fredagens to afskedigelser har paven sagt farvel til syv biskopper i Chile.

Chile er et af de lande, hvor der er blevet afsløret et omfattende seksuelt misbrug af børn, begået af kirkens præster. Efter et møde mellem paven og samtlige Chiles 34 biskopper i maj tilbød biskopperne at trække sig.

Den gang takkede paven nej. Siden har paven fortrudt i tre omgange, og i alt syv biskopper er skiftet ud.

I alt er der rejst 119 sager, der er relateret til seksuelt misbrug af børn i den katolske kirke i Chile. 167 biskopper, præster og andre medlemmer af den katolske kirke efterforskes.

En af biskopperne er den øverste figur i Chiles katolske kirke, ærkebiskop Ricardo Ezzati, fra Santiago. Han er anklaget for at have dækket sager i sit sogn.

De mange sager har fået pave Frans til at give en undskyldning til katolikker i Chile. Kirken har ikke "lyttet og reageret" på anklagerne ifølge paven.

Paven selv blev kritiseret, efter at han under en tur til Chile i januar forsvarede den 61-årige biskop Juan Barros. Biskoppen var anklaget for at dække over seksuelt misbrug af børn, begået af en præst i 1980'erne og 1990'erne.

Pave Frans måtte senere indrømme, at det var en fejl at forsvare Barros. I stedet accepterede han en opsigelse fra Juan Barros.

Omfattende seksuelle misbrug er blevet afsløret i den katolske kirke i Chile, Australien, USA, Irland, Holland og Tyskland.

Særligt i Chile har skandalerne bragt kirken i myndighedernes søgelys. Her er kirkens kontorer blevet ransaget i anklagemyndighedens forsøg på at rejse en sag ved domstolene.