Ekspert: WWW vil ikke eksistere i 2028

Den 63-årige tidligere direktør og bestyrelsesformand for Google, Eric Schmidt, er ikke optimistisk i forhold til sit syn på fremtiden for World Wide Web.

Han mener, at Kinas censur og ønske om kontrol med online-indhold er uforeneligt med det vestlige ideal om et demokratisk internet, skriver Daily Mail.

Derfor ser han fremtidens internet opdelt i to: Et kinesisk reguleret og et vestligt internet, præget af USA. Dermed vil verdens online-kommunikation snart få to forskellige udtryk.

Schmidt ser imidlertid ikke fremtidens kontrollerede web som en hæmsko for vækst i Kina. Tværtimod vurderer han, at markedet for varer og tjenester vil vokse eksponentielt her.

Den tidligere Google-chef ser på den anden side en stor risiko ved Kina og Ruslands fremtrædende positioner inden for kunstig intelligens. Han ser endda en risiko for, disse lande kan få et verdensherredømme, hvis de anvender deres it-kompetencer militært.

»Det er meget, meget vigtigt, at Vesten får tilført flere ressourcer til it-basisforskning for at undgå ovenstående scenarie,« pointerer Eric Schmidt.