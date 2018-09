Video har vakt foragelse og vrede - bilist pløjede med vilje stribevis af emuer ned

En mand, som tilsyneladende helt bevidst kører en gruppe emuer ned i sin bil.

Det er, hvad der har skabt overskrifter i Australien og fået tusindvis af personer til at vise deres forargelse og vrede på de sociale medier.

Videoen er flittigt blevet delt på diverse sociale medier, herunder Facebook og Youtube, siden torsdag.

»Det her er fantastisk - jeg fik også den her, og den her,« kan man således høre en begejstret mand udbryde undervejs i den 41 sekunder lange video.

Vi advarer mod voldsomme billeder i nedenstående video.

Hos dyreværnsorganisationen RSPCA's afdeling i Australien har man også bemærket videoen, hvor de store australske fugle pløjes ned.

»Vores inspektører undersøger i øjeblikket optagelserne for at prøve at finde frem til, hvornår og hvor den er blevet filmet,« oplyser RSPCA i et opslag på sin Facebook-side og fortsætter:

»Vi appellerer til, at alle, der ligger inde med viden i sagen, kontakter RSPCA eller politiet straks.«

Noget tyder på, at organisationens opråb har båret frugt.

Således kan RSPCA, der har kaldt gerningen for en »forfærdelig grusomhed«, fredag morgen dansk tid oplyse, at man i øjeblikket følger op på en række spor, men at ingen endnu er blevet sigtet.

»Samfundet er forståeligt nok oprørt over for denne handling - ligesom vi er det. [...] Men lad venligst være med at nævne navne på mistænkte på de sociale medier. Det kan både ødelægge eventuelle retsforfølgelser, men man kan også risikere at hænge uskyldige mennesker ud,« lyder det fra RSPCA.

Det oplyses, at man mistænker, at hændelsen har fundet sted i den sydlige del af Australien. Hvornår vides endnu ikke, skriver BBC.

I den australske stat South Australia kan dyremishandling give op til fire års fængsel samt bøder på op mod 50.000 australske dollars, hvilket svarer til 230.000 kr.