Nyt studie skaber bekymring: Flyvende insekter kan sprede mikroplastik

Engangsplastikflasker, uendelige mængder emballage og skrald ender i verdenshavene. Det efterlader det udskældte mikroplastik, der i stigende grad forurener havene.

Forureningen stopper ikke der. Flyvende insekter spiser de 5mm små stykker plastik og bærer det med sig i luften. Det viser et ny studie fra Reading University i England og Queen’s University i Belfast i Nordirland.

Det skaber bekymring for, at mikroplastikken også bliver overført til næste led i fødekæden, når de flyvende insekter bliver spist af f.eks. fugle og fisk.

»Overførslen af mikroplastikken til voksne repræsenterer en potentiel vej til at smitte nye miljøer,« konkluderer studiet ud fra forsøg med myg.

Forskerne indførte to små stykker polystren, som er det mest almindelige plastik, i unge myg og observerede dem gennem hele deres livscyklus. Resultatet var, at mikroplastikken blev i myggenes system gennem alle udviklingsfaser.

Det samme princip for de undersøgte myg gælder for andre insekter, der lever i vandet, vurderer forskerne. De kan efterfølgende blive spist af fugle og fisk. Dermed er der risiko for, at forureningen bliver spredt gennem flere fødekæder som en dominoeffekt.



Fundet er alarmerende i samspil med omfanget af forureningen af mikroplastik, lyder det fra Emma Priestland fra the charity Friends of the Earth.

»At vide at plastik kan blive overført fra larve stadie til den voksne myg, og som derefter er føde til et væld af større dyr, fremhæver det akutte behov for, at vi er nødt til drastisk at reducere vores plastik forbrug,« siger hun til CNN.

Ifølge The World Economic Forum er verdenhavende forurenet med mere end 150 mio. tons plastik, der lige nu vokser med 8 mio. ton hver år.

Til året G7 topmøde i Canada var faren ved plastik i havene også på dagsordenen under temaet “Samarbejde om klimaforandringer, have og ren energi”.

»G7 ministrene blev enige om at reducere plastik forurening i vores have kræver øjeblikkelig handling fra regeringer og forretningsverden,« lød konklusionen efter topmødet i en pressemeddelelse.

I samarbejde med World Economic Forum vil Canada bl.a. investere 6 mio. til at styrke offentlige-private parnerskaber til global handling i de plastik foruerende hotspots. Flere firmaer trådte også ind i plastikkampen med planer om at reducere deres plastikforbrug markant.