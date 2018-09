Et af de mest legendariske skibsvrag menes fundet

Kaptajn Cook var en anerkendt kapacitet og blandt andet meget bevidst om kostens betydning for at undgå sygdom i hans skibsbesætninger. Foto: Sojka Libor/AP

Den britiske kaptajn James Cook og hans mandskab drog ud for at udforske Stillehavet i 1768 - og ikke mindst lokalisere Terra Australis Incognita eller "det ukendte land mod syd". Briterne vidste nemlig, at der fandtes et land, da hollænderen Willem Janszoon allerede i 1606 havde opdaget halvøen Cape York. Og senere kortlagde andre hollændere Australiens nord- og vestkyst uden dog at kolonisere det.

Cook og Endeavour rejste først langs Afrikas kyst og krydsede derefter Atlanterhavet for at ankre op i Rio de Janeiro i november 1768, skriver Daily Mail. Med noget besvær lykkedes det skibet at runde Kap Horn, og senere nåede det frem til Tahiti, hvor besætningen tilbragte fire måneder. I oktober 1769 ankom skibet frem til New Zealand, og Cook og hans folk tilbragte et halvt år med at udforske og foretage opmålinger.

I april 1770 fik besætningen på Endeavour som de første øje på Australiens østkyst, og de næste fire måneder gik med at kortlægge kysten. På et tidspunkt kom skibet i vanskeligheder, da det gik på grund på Great Barrier Reef. Men det lykkedes at komme fri og vende tilbage til fastlandet.

Næsten tre år efter den berømte sejlads indledtes, vendte Cook og Endeavour tilbage til Storbritannien, da skibet lagde til kaj i Plymouth. Cook fortsatte med at udforske Stillehavet, til han blev dræbt i kamp på Hawaii i 1779.

Cooks skib mødte sin endelige skæbne ud for Newport i 1778, hvor det blev sprængt for at blokere franske skibes adgang til kysten.

HMS Endeavour blev senere solgt og omdannet til fragtskib. Under det nye navn Lord Sandwich blev skibet igen handlet og brugt som troppetransportskib under den amerikanske uafhængighedskrig. Det mødte sin endelige skæbne ud for Newport i 1778, hvor det sammen med en række andre skibe blev sprængt for at blokere franske skibes adgang til kysten.

I 1999 undersøgte to forskergrupper fra USA og Australien en række vrag ud for Newport. Flere af dem har fysiske karakteristika, der pegede i retning af HMS Endeavour. Men først nogle år senere lykkedes det at komme tættere på løsningen af mysteriet om, hvad der præcist skete med Cooks berømte skib. Og i morgen fredag vil forskerne fortælle nærmere om den præcise lokalisering af HMS Endeavour og det store arbejde, der er gået forud. Læs mere her.