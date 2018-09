Første anholdelse i sag om nåle i frugt

Det er en ung dreng, der er blevet arresteret for at putte nåle i jordbær. Og han siger, at han gjorde det "for sjov", skriver Daily Mail.

Anholdelsen skete onsdag eftermiddag lokal tid. Og mens drengens sag nu skal håndteres af de sociale myndigheder, advares der om, at straffen for at begå lignende kriminalitet i New South Wales går op til 10 års fængsel. En straf, der kan blive øget til 15 år. Der er desuden udlovet en stor dusør til den eller de, der kan bibringe oplysninger, der kan føre til en domfældelse i sagen om nåleangrebene.

Nåleangreb breder sig: Nu er også æble og banan ramt

Anholdelsen kommer, efter at en dreng fandt en nål i en banan i en skole i Sydney. Heldigvis nåede han ikke at bide i bananen, der lå i hans madpakke. Og han orienterede straks en lærer, hvorefter politiet kom ind i sagen. Drengens madpakke bliver nu undersøgt for tekniske spor.

Frygten for at finde nåle i frugt i supermarkeder har betydet, at efterspørgslen på landsplan er halveret. Efterfølgende har frugtfirmaer lidt store tab. Det er lige nu højsæson og især mindre firmaer risikerer at gå konkurs, hvis salget af frugt i Australien ikke kommer igang igen hurtigt.

Australsk stat har udlovet dusør efter adskillige fund af synåle gemt i jordbær

Premierminister Scott Morrison har kaldt de ansvarlige for frugtsabotagen for "idioter" og at det er en "hensynsløs, kujonagtig adfærd".

Panikken blandt de australske forbrugere begyndte, da en mand måtte på hospitalet d. 9. september efter at have bidt i et jordbær med en nål i. Siden har der været talrige eksempler på, at nåle og barberblade blev fundet i især jordbær.