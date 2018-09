Nåleangreb breder sig: Nu er også æble og banan ramt

De australske episoder, hvor forbrugerne har fundet synåle gemt i frugt breder sig til flere stater og til flere former for frugt.

I første omgang blev der rapporteret om nåle gemt i jordbær i flere stater, og en kvinde var indlagt efter at have spist et jordbær med en nål i.

Nu skriver The Guardian, at der siden er fundet nåle i både en banan og et æble.

TV-stationen 7 News Sydney har lagt en video på twitter, hvor man kan se et skrællet æble, som har spidsen af en nål stikkende ud.

Æblet blev købt i et supermarked tirsdag.

A needle has been found inside an apple and police are now investigating. #Apples #7News pic.twitter.com/TRt3I3YlC3— 7 News Sydney (@7NewsSydney) 18. september 2018

I delstaten New South Wales efterforsker politiet mindst 20 tilfælde af nåle i frugt, og politiet har advaret gerningsmænd om, at det kan give op til 10 års fængsel for forgiftning af fødevarer.

Det er politiets teori, at der er tale om flere gerningsmænd, der kopierer den oprindelige gerningsmand.

En række producenter af jordbær har som konsekvens tilbagekaldt deres produkter, ligesom Foodsruffs, en stor new zealansk fødevareimportør, mandag har meddelt, at man er stoppet med at sælge importerede jordbær fra Australien.

Jordbæravlerne i Australien har advaret om, at nålene kan føre til afskedigelser og frugt der bliver kasseret.

Australsk stat har udlovet dusør efter adskillige fund af synåle gemt i jordbær

Der er udlovet en dusør på knap 500.000 kr. for afgørende oplysninger i sagen og Queenslands regering vil bruge 1 mio. australske dollars (knap. 5 mio. kr.) til bl.a. at hjælpe avlerne gennem sæsonen.

»Sabotagen på vores jordbærindustri er ikke kun et angreb på hårdtarbejdende avlere. Det er et angreb, som rammer næsten alle hjem og skolemadpakker,« sagde Queenslands premierminister, Annastacia Palaszcuk.