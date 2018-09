USA vil tage imod markant færre flygtninge i 2019

USA vil i 2019 maksimalt lade 30.000 flygtninge og migranter komme ind i landet.

Det oplyser udenrigsminister Mike Pompeo.

Den nye grænse er en markant reduktion i forhold til 2018, hvor den ligger på 45.000. Det er andet år i træk, at USA reducerer antallet af flygtninge, som bliver tilladt indrejse i landet.

- Denne administrations forbedrede flygtningepolitik sikrer USA's nationale interesser og udvider vores muligheder for at hjælpe folk i nød over hele verden, siger Mike Pompeo ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi er - og vil blive ved med at være - den mest generøse nation i verden, tilføjer udenrigsministeren.

Flere menneskeretsorganisationer har kritiseret USA for at tage imod for få flygtninge.

Organisationen Human Rights First fordømmer mandagens udmelding.

- Dagens annoncering er en skammelig frasigelse af vores menneskelighed i mødet med den værste flygtningekrise i historien, siger Jennifer Quigley, talsmand for organisationen, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det vurderes, at USA i løbet af indeværende finansielle år, der slutter 30. september, har taget imod 21.000 flygtninge.

Til sammenligning tog USA imod 85.000 flygtninge og migranter i løbet af det sidste år, Donald Trumps forgænger, Barack Obama, bestred embedet.

Grænsen på 45.000 flygtninge, der blev sat sidste år, var den laveste siden 1980.

I menneskerettighedsorganisationen Amnesty International ser man med stor alvor på den nye grænse for 2019.

- Trump-administrationen svigter landets løfte til flygtninge. Dagens udmelding er endnu et politisk angreb på mennesker, der er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem, siger Ryan Mace, talsmand for Amnesty i USA, ifølge Reuters.