Australsk stat har udlovet dusør efter adskillige fund af synåle gemt i jordbær

Fyldte jordbær kan være en velsmagende spise. Særligt hvis de er fyldt med flødeskum, chokolade eller andet sødt. Men når det er en synål, der gemmer sig indeni, er det så som så med fornøjelsen.

I Australien har man påbegyndt en større efterforskning, efter at der er blevet fundet synåle gemt i adskillige jordbær på tværs af landet.

Således har man gjort disse fund i seks af Australiens i alt 6 stater og 10 territorier, skriver BBC. Mindst en person er blevet indlagt efter at have indtaget et jordbær, der indeholdt en synål.

Tysk politi jagter afpresser: Mistænkt for at have forgiftet babymos i flere supermarkeder

En række producenter af jordbær har som konsekvens tilbagekaldt deres produkter, ligesom Foodsruffs, en stor new zealansk fødevareimportør, mandag har meddelt, at man er stoppet med at sælge importerede jordbær fra Australien.

Hvordan kan en rettænkende person ønske at udsætte et spædbarn, barn eller hvilken som helst person for fare ved at lave sådan en frygtelig gerning? Annastacia Palaszczuk, Queenslands premierminister Hvordan kan en rettænkende person ønske at udsætte et spædbarn, barn eller hvilken som helst person for fare ved at lave sådan en frygtelig gerning?

Den australske sundhedsminister, Greg Hunt, har bedt fødevaremyndighederne i Australien samt New Zealand om at undersøge sagen.

»Det her er en meget ondskabsfuld forbrydelse og generelt et angreb på hele befolkningen,« udtaler Greg Hunt til BBC.

Staten Queensland har samtidig udlovet en dusør på 100.000 australske dollars, hvilket svarer til 459.000 kroner, for afgørende oplysninger i sagen.

»Hvordan kan en rettænkende person ønske at udsætte et spædbarn, barn eller hvilken som helst person for fare ved at lave sådan en frygtelig gerning?,« lød det lørdag fra Queenslands premierminister, Annastacia Palaszczuk.

Tyske mænd tiltalt for at have forgiftet Nutella-glas hos Lidl

De første fund af synåle i jordbær blev gjort i netop Queensland i sidste uge.

Efterfølgende har man konstateret lignende fund i staterne New South Wales, Victoria, Tasmanien, South Australia samt i territoriet Australian Capital.

En lokal sammenslutning af jordbæravlere har udtalt, at det formentlig er en »utilfreds medarbejder«, der står bag forbrydelsen. Politiet mener derimod, at det er alt for tidligt at konkludere, at dét skulle være tilfældet.

Man mistænker nemlig, at der kan være tale om såkaldte copycats, der er blevet inspireret og har kopieret den oprindelige gerningsmands forbrydelse.

Indtil videre opfordres alle australiere og new zealændere til at skære deres jordbær over, inden de spiser dem.