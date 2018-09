Paven har suspenderet endnu en sexanklaget præst

Pave Frans har suspenderet endnu en præst, som er under anklage for seksuelt misbrug af mindreårige.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Præsten Cristian Precht er ifølge nyhedsbureauet en kendt religiøs skikkelse i Chile og var leder af en menneskerettighedsgruppe, som i 1980'erne - under Augusto Pinochets styre - pressede på for at stoppe brugen af tortur i landet.

Man kan ifølge kirkens regler ikke fratage en præst hans titel, men man kan stoppe ham i at udføre sine præstelige pligter, hvilket er dét, paven har gjort.

Det er kardinalen Ricardo Ezzati Andrello, ærkebiskop af Santiago, der har offentliggjort suspenderingen på vegne af paven. Det er ikke muligt for præsten at appellere beslutningen.

Misbrugsskandale ryster den katolske kirke i Holland

Præsten har tidligere været suspenderet i en årrække, idet han blev fundet skyldig i »krænkende adfærd over for børn og voksne«. Nu, kun kort tid efter, at han har fået lov til at genoptage sine officielle pligter, er der fremkommet nye anklager mod præsten.

Cristian Precht har tidligere benægtet alle anklager.

Den katolske kirke og i særdeleshed paven er ved at rydde op, efter at sager om seksuelt misbrug igen og igen er dukket op. Spørgsmålet om, hvem fra kirken der vidste hvad, og hvem der dækkede over misbruget, er flere gange blevet rejst.

Uden fortilfælde: Paven vil tale med biskopper om »beskyttelse af mindreårige«

Pave Frans beordrede tidligere i denne uge en undersøgelse af en amerikansk biskop, der beskyldes for seksuelt misbrug af voksne, og samtidig accepteret biskoppens opsigelse.

Pave Frans accepterede også i juli den amerikanske kardinal Theodore McCarricks ønske om at træde tilbage efter sexanklager. Den 88-årige McCarrick var indtil da en af de mest prominente figurer i USA's katolske kirke.

McCarrick er den første kardinal, som har fået frataget sin røde kardinalhat og titel.