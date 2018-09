Ansigtsscanning kan erstatte pas i lufthavne

Fingeraflæsning, ansigtsscanning og stemmegenkendelse vokser frem i alt fra betaling til at tale med telefonen. Nu rykker teknologien måske ud i lufthavne.





I lufthavne klynger passagerer sig til sit pas og boardingpas for at sikre sig at komme gennem kontrol og kunne lænse sig tilbage i flysædet. Det kan høre til fortiden med ny teknologi på vej til at kontrollere passagererne.









I USA har lufthavns- og føderale embedsmænd ifølge CNN netop fremvist teknologi med såkaldt biometrisk ansigtsgenkendelse, der er designet til at erstatte det traditionelle boardingpas af papir. Det skal gøre boarding til internationale fly hurtigere og give bedre mulighed for at sikkerhedstjekke passagerer.

I stedet for at fiske pas og boardingpas op af tasken, skal passagerer stille sig foran et kamera og blive scannet. Der bliver taget et billede, som derefter bliver elektronisk sammenlignet med pasbilleder fra regeringens database. Det skal afgøre om, man er godkendt som passager og har godkendelse til at forlade landet.







”Kontrolbilledet” fra lufthavnen bliver slettet efter 12 timer, hvis man er amerikansk statsborger. For andre vil der blive taget et billede, når de kommer til landet og bliver gemt i det amerikanske sikkerhedsministeriums system for udenlandske rejsende. Det billede skal bruges til at sammenligne med et nyt kontrolbillede på vej ud af lufthavnen.





Dermed er det muligt at følge udenlandske rejsendes ankomster og afgange fra USA. Muligheden for at overvåge har derfor også vakt bekymring. The American Civil Liberties Union er ifølge CNN bekymrede for, at teknologien kan blive brugt til at udvide lovens beføjelser til ikke at identificere personer korrekt. Det gælder især etniske minoriteter og kvinder.





Det mener Kevin McAleenan, kommissær for US Customs and Border Protection, ikke der er grund til bekymring for: »Vores teknologi er i 98 til 99 pct. området, og vi ser ikke nogle forskelle på etnicitet eller køn,« siger han ifølge CNN.



Teknologien er udviklet af the Metropolitan Washington Airports Authority, som kører Dulles og Reagans nationale lufthavne.