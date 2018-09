Klatrede til femte sal og reddede en lille dreng: Nu er malinesisk "Spiderman" blevet belønnet med statsborgerskab

Mamoudou Gassama fra Mali blev verdenskendt på et døgn, da en video af den 22-åriges immigrant redningsaktion gik viralt.

I videoen kunne man se Gassamma klatre op på femte sal af en bygning for at redde en lille dreng, der holdt fast i altanen med to arme.

Det tog Gassama omkring et halv minut at kravle op ad bygningen og redde drengen i sikkerhed. Adskillige personer filmede hændelsen, der fandt sted på Rue Marx-Dormoy i det 18. arrondissement i den franske hovedstad.

Gassama er efter sin bedrift, nu blevet belønnet med et fransk statsborgerskab. Det skriver det franske nyhedsbureau AFP, der har fået adgang til et regeringsdekret.

»Denne modige handling er et eksempel på de værdier som forener vores franske samfund - hjerte, at være uselvisk, altruisme, og at passe på hinanden,« lyder det i dekretet.

Den 22-årige malineser kom illegalt til Frankrig i september 2017, hvor han arbejdede ulovligt på en byggeplads indtil videoen med hans handling fik global opmærksomhed.

Et par dage efter fik Gassama tildelt et midlertidigt statsborgerskab. Med det midlertidige statsborgerskab, fulgte et job som brandmand.

Desuden blev han personligt takket af af den franske præsident, Emmanuel Macron, samt den malisiske præsident, Ibrahim Boubacar Keita.

Flere aktivister har kritiseret den franske regering for hykleri ved at give Gassama statsborgerskab, da de franske myndigheder ifølge aktivisterne, behandler andre immigranter dårligt.