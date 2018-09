Pussy Riot: VM-baneløber indlagt med mulig forgiftning

Pussy Riot-aktivisten Pyotr Verzilov, der var en af baneløberne under sommerens VM-finale i Rusland, er i øjeblikket indlagt på et hospital i Moskva med forgiftningssymptomer.

Det fortæller den russiske aktivistgruppe til mediet Meduza.

Ifølge den uafhængige Ekho Moskvy-radiostation og Meduza er aktivistens tilstand kritisk.

Pussy Riot-baneløbere fra VM løsladt

Det var efter et retsmøde tirsdag, at Verzilov pludselig følte sig syg.

Veronika Nikulshina, et andet Pussy Riot-medlem, forklarer over for Meduza, at Verzilov først klagede over at have mistet synet, inden han fik problemer med at tale og gå. I ambulancen mod hospitalet skulle han desuden have gået i krampe og talt i vildelse.

Efter at være ankommet til hospitalet skulle Verzilov angiveligt være blevet flyttet til forgiftningsafsnittet. Samtidig er der forlydender om, at hans mor ikke har fået lov til at besøge ham.

Aktivisten, som har canadisk statsborgerskab, var del af det regeringskritiske kunstnerkollektiv Voina, indtil det blev opløst i 2009, og var talsmand for Pussy Riot under retssagen imod gruppen i 2012.

Sammen med tre kvindelige medlemmer af Pussy Riot var han fængslet i 15 dage, efter at de iført politiuniformer stormede ind på banen 12 minutter inde i VM-finalen i fodbold, som blev spillet i Moskva.