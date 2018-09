Nu må transkønnede Daniel hedde Daniela i Chile

Efter fem års politisk tovtrækkeri har Chiles kongres onsdag godkendt en ny lov om kønsidentitet. Loven tillader transkønnede personer over 14 år at ændre deres navn og køn i officielle registre.

Loven blev vedtaget med 95 stemmer for og 46 imod.

Aktivister kalder loven for "historisk". Bevægelsen for homoseksuel integrering og befrielse i Chile udtaler, at den nye lov "vil forbedre livskvaliteten for tusindvis af mennesker".

Loven gør det muligt at ændre oplysninger i fødselsattester. Unge mellem 14 og 18 år skal dog først have tilladelse fra en forælder eller værge, ligesom at en familiedomstol skal give samtykke.

Lovforslaget blev allerede godkendt af Chiles senat i sidste uge.

Efter onsdagens godkendelse i kongressen har præsident Sebastian Piñera 30 dage til at underskrive loven.

De konservative politikere Sergio Bobadilla og Juan Antonio Coloma siger efter afstemningen, at de har tænkt sig at gå til forfatningsdomstolen. De mener, at loven "underminerer retten til den biologiske identitet hos mindreårige".

Chiles forfatningsdomstol er i praksis en form for tredje lovgivende kammer. Domstolen kan således ændre de love, der allerede er godkendt af kongressen og senatet.

Både det regerende parti og oppositionen appellerer til forfatningsdomstolen, når de ikke er enige i en netop vedtaget lov.

LGBTQ-aktivister bifalder den nye lov. Samtidig beklager de dog, at den ikke omfatter personer under 14 år.

- I dag er bittersød, fordi diskriminationen af dem under 14 år vil medføre flere selvmord, siger Rolando Jimenez, en af stifterne af Chiles bevægelse for homoseksuel integrering og befrielse.