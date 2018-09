Den katolske kirkes mest højtstående biskopper skal mødes med paven i Vatikanet for at tale om de sager om sexmisbrug, der har ramt kirken.

Det oplyser Vatikanet i en pressemeddelelse.

Her står bl.a., at paven »har besluttet at samle de ledende biskopper i den katolske kirke for at debattere beskyttelse af mindreårige«.

Mødet, som ifølge CNN er uden historisk fortilfælde, skal holdes den 21.-24. februar 2019. Paven har i forvejen diskuteret emnet med sine kardinaler, lyder det i pressemeddelelsen.

Den katolske kirke i Tyskland skriver ifølge AFP onsdag i en erklæring, at man »skammer sig« over de mange sager om krænkelser begået af præster og biskopper.

Paven vil dæmme op for sex-anklager med »bøn og stilhed«

Paven er blevet presset fra flere sider for at tage hånd om misbrugsskandalerne, som er væltet frem sammen med beviser for, at den katolske kirke har dækket over misbruget.

Det gælder bl.a. sexanklagerne mod den nu suspenderede kardinal Theodore McCarrick, som indtil for nylig var en af den katolske kirkes mest højtstående medlemmer.

Intern kritik bobler i den katolske kirke: Holder reformpaven hånden over vennerne? Under oprydningen efter de mange hårrejsende misbrugssager i den katolske kirke rettes kritikken nu også mod pave Frans selv. Hele hans kurs for kirken er til debat, og hans modstandere slår hårdt.

Sidst i august skrev ærkebiskop Carlo Maria Vigano en lang erklæring, hvori han fortalte, at han for år siden havde advaret paven om sexmisbrug i den katolske kirkes top. Paven havde ifølge ærkebiskoppen ikke reageret på advarslen, og han krævede i erklæringen, at paven skulle gå forrest med et godt eksempel og fratræde sin post.

Paven har tidligere krævet »fuld åbenhed« i den katolske kirke.

Vatikanet måtte i august udtrykke sin »skam og sorg«, efter at en rapport afslørede flere end 300 præsters udbredte overgreb mod over 1000 børn i staten Pennsylvania i USA.