Merkel: Tyskland kan ikke se væk, hvis Syrien griber til kemiske våben

Borgerkrigen har raset i Syrien siden Det Arabiske Forår, da befolkninger i Mellemøsten stod op imod de siddende regimer. Det har betydet kaos, ødelæggelser, flygtningestrømme og tidligere flere angreb med kemiske våben fra den syriske regering.

Angela Merkel melder nu ud, at hvis det står til hende, kan Tyskland ikke se passivt til, hvis kemiske våben igen bliver anvendt, skriver Reuters.

Den udmelding kommer i kølvandet på, at det spidser til i det konfliktfyldte land. Der er risiko for et potentielt blodbad i Idlib i det nordvestlige Syrien, udtaler FN’s generalsekretær, António Guterres.

Det frygtes, at kemiske våben igen vil blive anvendt af den syriske regering. Det vil være en klar grænse for Angela Merkel og vil kræve en militær indgriben, lyder det.

»Det kan ikke være Tysklands position helt enkelt at sige ”nej”, uanset hvad der sker i verden,« sagde den tyske kansler Angela Merkel til forbundsdagen onsdag.

Standpunktet kommer to dage efter, at regeringen meldte ud, at den talte med Tysklands allierede om muligheden for at sætte militært ind i Syrien.

FN-chef advarer mod potentielt blodbad

USA presser Tyskland - men henvisning til landets position som den fjerdestørste økonomi i verden - til at investere flere penge i militæret og at stå stærkere i Nato-samarbejdet. Tyskland deltog bl.a. ikke i de militære interventioner efter det kemiske angreb i Syrien i april. USA, Frankrig og Storbritannien greb militært ind i landet på egen hånd.

Hvis den syriske regering igen skulle indlede et kemisk angreb, vil USA, Storbritannien og Frankrig igen sætte ind med et endnu hårdere svar tilbage, har USA’s nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, meddelt.

Merkels holdning til at følge de allierede lande står i kontrast til meldingen fra Tysklands socialdemokrater, SPD, der har erklæret, at partiet er imod tysk militær indblanding i Syrien.

SPD-leder Andrea Nahles har udtalt, at partiet ikke vil medvirke i en militær aktion, medmindre FN autoriserer aktionen, oplyser Reuters.

En mulig militærdeltagelse møder også stor modstand i befolkningen. 74 pct. af befolkningen er imod deltagelse i en militær indgriben i tilfælde af endnu et kemisk angreb fra den syriske regering, viser en meningsmåling fra avisen Die Welt.