EU's store plan: Sommertiden skal dø til marts

Strasbourg

Det næste skifte fra vinter- til sommertid den 31. marts 2019 bliver det sidste nogensinde i Europa.

Det oplyser EU Kommissionen, efter kommissionsformand Jean-Claude Juncker i sin State of the Union-tale til Europa-Parlamentet fastslog, at skiftet skal afskaffes for ikke at genere europæerne mere.

Kommissionen ønsker, at de 28 medlemslande senest til april 2019 skal oplyse, om de ønsker at køre videre med permanent sommer eller vintertid.

»Det sidste obligatoriske skifte til sommertid vil finde sted søndag den 31. marts 2019. Herefter vil lande, der ønsker permanent at skifte til vintertid, vil kunne lave et sidste sæsonskift af klokken søndag den 27. oktober 2019. Efter den dato vil sæsonskift af klokkeslæt ikke længere være muligt,« oplyser kommissionen.

Forslaget skal vedtages af Europa-Parlamentet og de 28 regeringer for at blive gældende.

Blandt argumenterne for at afskaffe skiftet mellem tid to gange om året er, at det oprindelig blev indført for at spare energi. Ved at stille på urene har europæerne længere tid i dagslys, hvilket sparer på strømmen.

Men i takt med nyere teknologi og billigere strøm mener kommissionen, at »i 2018 er formålet med skift af tid blevet meget mindre relevant, med studier, der viser, at energibesparelser er marginale, og borgere klager i stigende grad over negative sundhedspåvirkninger.«

Forskel mellem nord og syd

Mens besparelserne ifølge Kommissionen ikke længere er store, er der dog især i sydeuropæiske lande stadig en energimæssig gevinst ved at have længere dage om sommeren.

I 2016 viste en rapport fra Italien, at landets årlige besparelse på grund af sommertid var på 0,2 procent af det årlige elforbrug. Det svarer til omkring 94,5 mio. euro.

Tilsvarende viste en rapport fra Institute of Diversification and Energy Savings (IDAE) i 2015, at Spanien årligt sparer 300 mio. euro.