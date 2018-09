68 bekræftes dræbt efter selvmordsangreb i Afghanistan

Der anslås at bo i omegnen af 30.000-50.000 danskere i Storbritannien.

Tirsdagens protestmarch udstillede, at den folkelige opbakning til uafhængighed stadig er stor.

Sangskriveren Lise Westzynthius' univers er udfordrende at forstå: Velkommen til syv års udviklingsrejse mod et nyt album.

En sextech-virksomhed med salg af luksusvibratorer er ikke der, hvor investorerne står i kø. Alligevel er det lykkedes den nu prisvindende Stephanie Alys at skabe en millionforretning på netop det. Finans

Et dobbeltangreb mod en brydeklub i den afghanske hovedstad har dræbt civile, journalister og soldater.

Kina hjælper Afghanistan med at bygge en militær facilitet i den historiske Wahkan-korridor, der forbinder de to nationer.

Meldinger om over 20 dræbte ved en demonstration i Afghanistan, hvor en person sprængte sig selv i luften.

Selvmordsangrebet skete, mens flere parter i landet forsøger at stable en skrøbelig fredsproces på benene. Processen skal ende ud i et ophør på kampene mellem regeringen og Taliban-bevægelsen i landet.

Nangarhar-provinsen har tidligere været en højborg for al-Qaeda. Tirsdag var det præcis 17 år siden, at al-Qaeda stod bag angrebet 11. september 2001.

Det gør det til et af de dødeligste angreb i Afghanistan i år, siger Attaullah Khogyani, talsmand for provinsens guvernør.

Det oplyser afghanske myndigheder onsdag. Tirsdag var meldingen, at mindst 20 mennesker havde mistet livet.

Dødstallet efter et selvmordsangreb i det østlige Afghanistan tirsdag er blevet opjusteret markant til 68.

Tirsdagens selvmordsangreb i Nangarhar-provinsen er med markant opjustering et af de dødeligste i år.

Et politisk flertal i Aarhus Byråd er parat til at godkende ønsket om en miljøundersøgelse af den planlagte udvidelse af Aarhus. Protesterne mod planerne er i gang.

Et hold arkæologer har gravet Ribes gader op. Nu skal de med deres fund finde ud af, hvordan vikingetidens første by blev til.

Den praktiske stationcar-version af den nye Toyota Corolla får mere plads i bagagerummet end forgængeren og mulighed for avanceret ekstraudstyr.

For dig, der går lidenskabeligt op i billedkvalitet, er LG’s nye OLED et af de bedste tv’er, du kan købe.

Det er et stort arbejde at komme dræbersnegle og voldsnegle til livs, så det kræver en vedholdende indsats.

Tag familien med ud at opleve alt fra vikingeskibe til gamle borge.

