300.000 tropper deltager: Rusland har taget hul på historisk stor militærøvelse

Tirsdagens protestmarch udstillede, at den folkelige opbakning til uafhængighed stadig er stor.

Sangskriveren Lise Westzynthius' univers er udfordrende at forstå: Velkommen til syv års udviklingsrejse mod et nyt album.

En sextech-virksomhed med salg af luksusvibratorer er ikke der, hvor investorerne står i kø. Alligevel er det lykkedes den nu prisvindende Stephanie Alys at skabe en millionforretning på netop det. Finans

Se den her:

Nyt studie rejser tvivl om brystkræftscreening til hundreder af millioner: Virker det, eller er vi blevet bedre til at behandle?

Rusland afviser, at mistænkte bag giftangreb i Storbritannien arbejder for efterretningstjenesten GRU.

Putins ellers overvældende popularitet trues af en pensionsreform, der søndag førte til anholdelser i mange byer tværs over Rusland.

I øvelsen deltager bl.a. 300.000 russiske tropper, 3.200 kinesiske tropper samt et ukendt antal tropper fra Mongoliet. Foto: Russian Defense Ministry Press Service pool photo via AP

En lignende russisk øvelse er ikke set siden 1981. Og dengang deltog blot i omegnen af 100.000 tropper. Foto: Russian Defense Ministry Press Service pool photo via AP

36.000 kampvogne, mandskabsvogne og andre køretøjer bliver kørt i stilling under øvelsen. Foto: Russian Defense Ministry Press Service pool photo via AP

Vostok-2018 finder sted på et tidspunkt, hvor der er spændinger mellem Rusland og Vesten. Senest har nervegiftangrebet på den russiske eksspion Sergej Skripal forværret forholdet. Foto: Russian Defense Ministry Press Service pool photo via AP

Øvelsen er ifølge det russiske forsvarsministerium delt op i to dele. Første del af øvelsen foregår tirsdag og onsdag og omfatter indsættelsen af tropper og materiel over store afstande både til lands, til vands og i luften.

Kom forbi og se, hvad this. er, opfordrer festival, der finder sted fredag.

Et hold arkæologer har gravet Ribes gader op. Nu skal de med deres fund finde ud af, hvordan vikingetidens første by blev til.

Den praktiske stationcar-version af den nye Toyota Corolla får mere plads i bagagerummet end forgængeren og mulighed for avanceret ekstraudstyr.

For dig, der går lidenskabeligt op i billedkvalitet, er LG’s nye OLED et af de bedste tv’er, du kan købe.

Det er et stort arbejde at komme dræbersnegle og voldsnegle til livs, så det kræver en vedholdende indsats.

Den praktiske stationcar-version af den nye Toyota Corolla får mere plads i bagagerummet end forgængeren og mulighed for avanceret ekstraudstyr.

Tag familien med ud at opleve alt fra vikingeskibe til gamle borge.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her