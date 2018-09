Ruslands og Kinas ledere rykker tættere sammen efter møde

Rusland ser Kina som en partner, hvad angår landenes sikkerhed, og Kina mener, at de to lande har fælles interesser inden for handelspolitik.

Lederne af de to lande, den russiske præsident, Vladimir Putin, og Kinas leder, Xi Jinping, er tirsdag blevet enige om, at de to lande har grund til at rykke tættere sammen.

De to mødtes på sidelinjen til et økonomisk forum i den russiske by Vladivostok.

Efter mødet gav Xi Jinping udtryk for, at Rusland og Kina burde arbejde tættere sammen mod, hvad han kaldte "unilaterale" tilgange til verdens problemer.

Når der tales om unilaterale løsninger, henvises der ofte til lande, der forsøger at løse et problem selv uden internationalt samarbejde. Xi Jinping nævnte ikke USA, men han nævnte, at det geopolitiske klima i stigende grad er blevet uforudsigeligt.

USA og Kina har de seneste måneder udvekslet nye tolder på hinandens varer.

Mødet mellem Putin og Xi var planlagt samtidig med den største russiske militær øvelse siden Sovjetunionens sammenbrud. Øvelsen sker tæt på grænsen til Kina og involverer 300.000 soldater ifølge Rusland selv.

Øvelsen involverer også styrker fra Kina og Mongoliet.

Efter mødet mellem Xi og Putin fremhævede Putin de to landes fælles interesser inden for sikkerhedspolitik.

Ifølge Putin har de to lande udviklet et tillidsfuldt forhold, hvad angår flere emner - særligt sikkerhed.

Efter det økonomiske forum tager Vladimir Putin ud for at observere de militære øvelser selv.

Rusland og USA har haft et anstrengt forhold siden konflikten om det østlige Ukraine i 2014. Her mener USA, at Rusland ulovligt annekterede halvøen Krim.