Nyt møde på vej: Kim Jong-un har sendt »varmt« brev til Donald Trump

Den nordkoreanske leder Kim Jong-un har formelt bedt USA's præsident Donald Trump om et møde nummer to.

Det skriver flere nyhedsbureauer.

Ifølge Det Hvide Hus' pressesekretær Sarah Huckabee Sanders var brevet fra Kim Jong-un »varmt« og »positivt«.

Donald Trump har tidligere åbnet for endnu et møde med Nordkorea, hvor parterne skal diskutere Nordkoreas atomprogram, eller rettere, manglen på nedrustning fra nordkoreanernes side.

Trump meddelte i august på Twitter, at han ville aflyse sin udenrigsministers planlagte besøg i Nordkorea, fordi »vi ikke gør tilstrækkelige fremskridt med atomafviklingen på den koreanske halvø«.

Nordkorea lovede i juni i år at arbejde for en fuldstændig atomvåbenfri koreansk halvø. Der er dog ingen tegn på, at landet er ved at nedruste.

I begyndelsen af året udvekslede Donald Trump og Kim Jong-un bitre verbale trusler og fornærmelser, som pustede til frygten for atomkrig. Nordkorea affyrede også langtrækkende missiler og meddelte, at USA nærmest selv »beder om atomkrig«.

Siden er forholdet mildnet. De to statsledere mødtes første gang i Singapore den 12. juni i år. Mødet var ifølge Kim Jong-un »begyndelsen på en betydningsfuld rejse«.