Taberne erkender: Vi er ikke troværdige nok på udlændingepolitikken

LONDON

Sverigedemokraterne har hevet stemmer fra store dele af det politiske spektrum, men særligt de to traditionelle statsministerpartier har aflevereret stemmer til det indvandringskritiske parti, fremgår det af en valgstedsundersøgelse fra SVT.

SD, som partiet forkortes, er lykkedes med at hente 14 pct. af dem, der stemte på det borgerlige Moderaterne ved det seneste valg i 2014 og 11 pct. af dem, som stemte på Socialdemokratiet ved seneste valg.

Kæmpe nedtur for Socialdemokraterne, Sverigedemokraterne går frem

Både Moderaterne og Socialdemokraterne har strammet deres udlændingepolitik i de seneste år, mere præcist siden flygtningekrisen i 2015 var ved at knække det svenske asylsystem.

En af de absolutte toppersoner Moderaterne, retspolitisk talsperson Thomas Tobé, siger fra partiets valgfest, at vælgerafgangen til SD kan hænge sammen med, at partiets hårdere udlændingepolitik endnu ikke har overbevist alle vælgere.

»Det er åbenbart, at vi har tabt et antal vælgere til Sverigedemokraterne. Det kan handle om, at vi endnu ikke har opbygget tilstrækkelig troværdighed med vores ændrede migrationspolitik,« lyder det.

Vælgerundersøgelsen viser også, at kvinderne har tendens til at være mere til venstre end mændene, og at aldersgrupperne fra 18 til 30 år er mere skeptiske overfor Sverigedemokraterne end de ældre grupper. Eksempelvis får SD 14 pct. hos kvinderne, men 24 pct. hos mændene.