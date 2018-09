Høje bølger rammer bølgebryderne i en havn i Aki-provinsen i det vestlige Japan. Foto: Ichiro Sakano/AP

Studerende og forskere protesterer mod den brasilianske forbundsregering ved porten til Quinta da Boa Vista-parken, dagen efter en brand ødelagde Rio de Janeiro's skattede nationalmuseum. Foto: Mauro Pimentel/AP

Politibetjente kører forbi en brændende politibil under en protest mod den nicaraguanske præsident Daniel Ortegas regering i Managua, Nicaragua. Foto: Oswaldo Rivas/REUTERS

Politibetjente tilbageholder en mand, der blokerede trafikken under en protest mod Colombias præsident Ivan Duque, der vil tillade politiet at konfiskere enhver form for stoffer fra mennesker på gaden i Bogotá, Colombia. Foto: Fernando Vergara/AP

Hollandske deltagere ved afslutningen af Spasskaya Tower internationale militære musikfestival på den Røde Plads med Skt. Basil-katedralen i baggrunden i Moskva, Rusland. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

Løbere deltager i The Mud Day Lyon - Balcons du Dauphine 2018, et 13 km løb med forhindringer ved lac Venerieu, nær Lyon, Frankrig. Foto: Romain Lafabregue/AFP

En palestinensisk demonstrant, i røgen fra brændende dæk, kaster sten mod israelske soldater under en protest nær grænsen til Israel, øst for Gaza City. Foto: Mahmud Hams/AFP

Deltager i den 7. årlige "Day of Colours" i Thessaloniki, Grækenland. Foto: Alexandros Avramidis/Reuters

En konkurrent deltager i hammerkast ved det årlige Braemar Gathering i Braemar, i det centrale Skotland. Foto: Andy Buchanan/AFP

Folk danner en menneskelig pyramide for at komme op og bryde en lerpotte indeholdende ostemasse under den hinduistiske festival Janmashtami Mumbai, Indien. Foto: Francis Mascarenhas/REUTERS

Bosniske politibetjente i kamp med bosniske veteraner fra 1992-95-krigen under en protestmarch i Sarajevo. Foto: Elvis Barukcic/AFP

Model Bruna Marquezine ankommer til premieren på filmen "The Sisters Brothers" under den 75. Venedig filmfestival i Venedig, Italien. Foto: Alberto Pizzoli/AFP

Villarrica-vulkanen ses om natten fra Pucon, Chile. Foto: Ivan Alvarado/REUTERS

Indere kremerer en død under Shastri-broen ved Daraganj ghat i Allahabad, Indien. Foto: Sanjay Kanojia/AFP

Urobetjente ses under en protest, efter at coca-dyrkere døde i sidste uge i sammenstød med politistyrkerne, der har til opgave at udrydde ulovlige coca-planter i La Asunta, La Paz, Bolivia. Foto: David Mercado/REUTERS

En crowdsurfer under en protestkoncert i Chemnitz i det østlige Tyskland, mod højreorienterede grupper. Foto: Sebastian Willnow/AFP

Huse oversvømmet af flodvand i byen Shantou, Guangdong-provinsen, Kina. Foto: REUTERS