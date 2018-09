Brasiliansk spidskandidat udsat for voldsomt knivangreb

Den brasilianske præsidentkandidat Jair Bolsonaro blev torsdag overfaldet og ramt af knivstik i maven.

Den stærkt højreorienterede politiker var i gang med at føre valgkamp i byen Juiz de Fora i den sydøstlige del af Brasilien, da han pludselig skreg op af smerte.

Optagelser fra den nationale tv-station Globo TV viser, at Jair Bolsonaro red på skuldrene af politiske støtter, da han blev stukket i maven.

Efterfølgende blev han bragt til hospitalet, og ifølge personalet var politikeren i livsfare, da han ankom til sygehuset. Her fik han opereret, hvad lægerne betegner som et dybt knivstik. Operationen tog to timer.

Lægerne oplyser, at dele af politikerens indvolde blev ramt af knivstikket.

Han ligger nu på intensivafdelingen og betegnes som værende i stabil tilstand. Det vurderes, at han mindst vil tilbringe en uge til ti dage på hospitalet. I alt vil det tage ham to måneder at komme sig, lyder det.

Politiet i delstaten Minas Gerais har tilbageholdt en mand, der befandt sig i området.

Jair Bolsonaro er en af præsidentkandidaterne ved valget i Brasilien 7. oktober. Valget vurderes til at blive det mest uforudsigelige, siden landet overgik til demokrati i 90'erne.

Jair Bolsonaro står til at blive en af de store stemmeslugere ved valget. Nylige meningsmålinger har vist, at han har opbakning fra 19 procent af vælgerne.

Det gør ham til den næstmest populære kandidat efter ekspræsident Luiz Inacio Lula da Silva.

Ekspræsidenten er dog blevet udelukket fra valget, da han afsoner en lang fængselsdom for korruption.

Bolsonaro er en kontroversiel kandidat fra den yderste højrefløj. På trods af, at han har tilbragt tre årtier i Brasiliens kongres, lovpriser han højlydt det forhenværende diktatoriske styre.

Brasilien kæmper med store mængder vold i landet. Brasilien har ifølge FN også flere drab end noget andet land.

Politisk vold på lokalt plan forekommer også ofte.

Eksempelvis blev 13 politikere og kandidater tilbage i 2016 dræbt i månederne op til et valg til byrådet i regionen Baixada Fluminense, der ligger i delstaten Rio de Janeiro.