USA frygter at Nicaragua kan blive det næste Syrien

USA advarer FN's Sikkerhedsråd om, at Nicaragua kan blive det næste Syrien.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, sammenligner udviklingen i Nicaragua med det, der har ført til krigen i Syrien og til krisen i Venezuela.

- Hver dag bevæger Nicaragua sig længere ned ad en genkendelig vej. Det er den vej, Syrien er gået. Det er den vej, Nicaragua er gået, siger Nikki Haley under et møde i Sikkerhedsrådet.

Hun siger desuden, at Nicaraguas præsident, Daniel Ortega, og Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, "er gjort af det samme korrupte stof. Begge er diktatorer, der frygtes af deres eget folk".

Nikki Haley opfordrer derfor FN til at tage hånd om den nicaraguanske regerings voldelige undertrykkelse af studerende og politiske modstandere.

Mindst 300 har mistet livet i sammenstød i Nicaragua siden midten af april, og tusindvis er flygtet fra landet.

Rusland, Kina og Bolivia modsætter sig den amerikanske tolkning af situationen i Nicaragua.

De tre lande afviser, at udviklingen i Nicaragua udgør en international trussel, og mener derfor, at FN bør holde sig ude af sagen.

Ruslands FN-ambassadør, Vassilij Nebensja, anklager under mødet i Sikkerhedsrådet USA for at føre en undergravende politik over for Nicaragua.

Rusland "modsætter sig kategorisk" det, som Nebenzia kalder "et grumt eksempel på internationale interventioner".

Han frygter, at diskussionen i FN's Sikkerhedsråd vil føre til yderligere polarisering i Nicaragua.

Præsident Ortega kommenterer i en tale under en regeringsvenlig demonstration i Nicaragua på de amerikanske beskyldninger.

- Hvis de vil hjælpe det nicaraguanske folk, hvis de vil fremme fred, så bør de ikke blande sig i Nicaragua, men respektere Nicaragua, siger Ortega.

I sidste uge opfordrede en rapport fra FN Nicaraguas regering til straks at stoppe forfølgelsen af demonstranter i landet.

Som reaktion udviste Nicaragua repræsentanter for FN's kommissær for menneskerettigheder fra landet.