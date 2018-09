Rusland ændrer forklaring: Rumstationen ISS kan have været udsat for sabotage

Astronauterne om bord på Den Internationale Rumstation, ISS, måtte torsdag reparere en lille lækage, der i første omgang blev tilskrevet et sammenstød med en mikrometeor.

Imidlertid har det russiske rumagentur, Roskosmos, nu undersøgt sagen og er kommet frem til, at det lille hul i rumstationen bar præg af at være boret af et menneske.

»Der var flere forsøg på at bore huller. Hvad er dette? En defekt i rumstationen eller en overlagt handling?,« lyder spørgsmålet fra Roskosmos' chef Dmitrij Rogozin ifølge AFP.

Astronauter har lappet hul i rumskib med tape og fugemasse

Rusland vil derfor ikke udelukke, at hullet er et resultat af sabotage, og Dmitrij Rogozin siger nu, at rumstationen ikke - som først meddelt - stødte sammen med en lille meteor.

Der er p.t. tre amerikanere, to russere og én tysker om bord på ISS. Det var i det russiske fartøj Sojus, at man opdagede hullet.

Hvis der skulle være tale om en "medfødt" fejl i fartøjet, er det dermed den russiske produktion af Sojus, som bærer skylden for hullet.

I første omgang lappede astronauterne hullet med tape, hvilket begrænsede skadens omfang. Senere lappede to af de russiske astronauter ifølge nyhedsbureauet AP hullet ved hjælp af fugemasse.

Avisen Washington Post skriver, at Roskosmos også for seks år siden antydede, at sabotører kunne have en finger med i spillet. Dengang gjaldt det mislykkede affyringer af et ubemandet rumskib.