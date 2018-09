Paven vil dæmme op for sex-anklager med »bøn og stilhed«

Midt i anklagerne om seksuelt misbrug, der fyger i den katolske kirkes top, holdt pave Frans mandag i Vatikanet en tale, hvor han tilsyneladende kommenterede sagen.

Pave Frans fortalte ifølge flere nyhedsbureauer, at »stilhed og bøn« er den rigtige vej at gå.

»Mod folk, som ikke vil det gode. Mod folk, som kun søger skandaler, som søger splittelse, som søger ødelæggelse - selv når det sker i familien ... vejen er stilhed, bøn,« sagde paven ifølge AP.

Ærkebiskop hævder: Paven har kendt til kirkens sexmisbrug i flere år

Sidst i august skrev ærkebiskop Carlo Maria Vigano en lang erklæring, hvori han fortalte, at han for år siden havde advaret paven om sexmisbrug i den katolske kirkes top. Paven havde ikke reageret på advarslen, og Vigano krævede i erklæringen, at paven skulle gå forrest med et godt eksempel og fratræde sin post.

Paven har ikke direkte kommenteret erklæringen, men sagde i talen mandag, at Jesu nåde ville hjælpe folk med at vide, »hvornår de skal tale, og hvornår de skal tie«.

Stemningen omkring og i den katolske kirke er spændt på grund af flere anklager om sexmisbrug fra den katolske kirkes top. De seneste anklager kredser om kardinal Theodore McCarrick, som indtil for nylig var en af den katolske kirkes mest højtstående medlemmer.

Kardinal McCarrick blev den 20. juni i år suspenderet fra sit embede, efter at han blev involveret i en politiefterforskning, anklaget for at have misbrugt både små drenge og voksne mænd seksuelt. Sagen begyndte at rulle i år, da en undersøgelse i den katolske kirke fandt én af anklagerne »troværdig og velunderbygget«.

Søndag blev kardinal Donald Wuerl, der er ærkebiskop af Washington D.C., afbrudt i en prædiken af en mand, som ifølge flere medier, bl.a. CBS News, råbte »skam dig«, da kardinalen bad menigheden om at bede for pave Frans.

»Ja, mine brødre og søstre, skam. Jeg ville ønske, at jeg kunne gøre alt, jeg har gjort som biskop i de seneste 30 år, om,« svarede kardinalen.

En anden tilhører stod med ryggen til kardinalen med armene over kors i protest, da han talte.

En jury i staten Pennsylvania afgjorde i sommer, at over 300 gejstlige i den katolske kirke siden 1947 havde misbrugt over 1.000 børn i bispedømmet. Misbruget er bl.a. sket, da kardinal Donald Wuerl var biskop.

Kardinal Donald Wuerl udsendte søndag en erklæring, hvori han meddelte, at paven ifølge kardinalen er »mål for et personligt angreb« fra bl.a. ærkebiskop Carlo Maria Vigano.