150 år gammel hårtot kræves udleveret fra britisk museum

Han er kendt for at have forenet etiopiske kongeriger til ét imperium og arbejdede for at afskaffe det feudale system i landet, selvom det ikke dengang lykkedes ham til fulde.

Tewodros II, der var kejser i Etiopien i årene 1855-1868, var på flere punkter bemærkelsesværdig. Da britiske styrker i 1868 gjorde deres indtog i det østafrikanske land, havde han således ingen intentioner om at lade sig overgive til fjenden. Han valgte i stedet at skyde sig selv.

Som en form for krigsbytte blev han efterfølgende frataget sine klæder, ligesom han fik klippet en tot af sit hår.

Sammen med hundredvis af andre ting blev krigsbyttet fra kejseren bragt med hjem til Storbritannien. I dag, 150 år efter, kræver Etiopien imidlertid hårtotten fra den afdøde kejser tilbage, skriver The Guardian.

I årevis har hårtotten sammen med andre genstande fra briternes tur til Etiopien, der begyndte som en militær ekspedition for at redde britiske gidsler, men nærmere endte som en plyndringstogt, været udstillet på det britiske museum National Army Museum i London.

I al stilhed og uden yderligere begrundelse blev totten dog fjernet forud for et besøg af den etiopiske ambassadør i april.

Det viste sig, at Etiopien havde indgivet ønske om at få den tilbage, så den kan blive forenet med kejseren på hans hvilested i området Qwara i Etiopien.

Det er ikke første gang, at Etiopien kræver genstande, der er udstillet på britiske museer, tilbage. I 2008 forlangte den etiopiske præsident at få over 400 nationale skatte, som han mente landet var blevet frarøvet i 1968, tilbage.

Dengang var omdrejningspunktet ifølge Independent en krone samt en masse pergamentruller. Anmodningen blev dengang afvist, men der er for nyligt åbnet op for et kompromis i form af et længerevarende udlån til Etiopien.

Ifølge The Guardian er National Army Museum i gang med en rapport, der skal komme med mulige løsninger på spørgsmålet om, hvem der har retten til kejserens hårtot.