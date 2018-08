En brud gaber under et massebryllup i Cheong Shim Peace World Center i Gapyeong i Sydkorea. Foto: Ahn Young-joon/AP

En ung hinduistisk præst tager et helligt bad som led i et ritual under Janai Purnima eller Sacred Thread, festivalen ved Pashupatinath templet i Kathmandu, Nepal. Foto: Navesh Chitrakar/REUTERS