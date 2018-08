En mand, der var på jagt efter rensdyr og narhvaler, på den ubeboede ø White Island nord i Canada, er blevet dræbt af en isbjørn.

Inuit-jægeren, som var sammen med to venner i et arktisk område i Canada, er den anden person, som er blevet dræbt af en isbjørn i landet i år.

De to ledsagere til den dræbte blev begge såret ved isbjørneangrebet.

- De tre mænd blev meldt savnet søndag. Der blev både udsendt et fly og en isbryder fra kystvagten for at få lokaliseret mændene, som kommer fra inuit-landsbyen Naujaat, siger Canadas Royale Beredne Politi i en presseerklæring.

Redningsmandskab lokaliserede mændene tirsdag på White Island.

Arktis' sidste holdepunkt smelter - isbjørne er i fare

- En af jægerne var død, mens de to andre var lettere såret. En undersøgelse viste, at jægerne var ofre for et isbjørneangreb, hedder det i pressemeddelelsen fra Canadas Royale Beredne Politi.

En anden indbygger fra det canadiske territorium Nunavut blev dræbt i juli af en isbjørn.

Isbjørneangreb er sjældne. Men de hurtige ændringer i klimaet har fået isen i Det Arktiske Hav til at smelte hurtigere. Det bringer isbjørne og mennesker tættere på hinanden end tidligere.

I de seneste årtier har der været rapporter om adskillige isbjørneangreb på mennesker.

Biologer forudsiger, at der kommer flere angreb i fremtiden, da isbjørnene i dag tilpasser sig og nu jager på landjorden, da de ikke kan overleve sommermånederne uden føde.