Kunstig intelligens eksploderer: Robotter indtager Kinas børnehaver

Puslespil, logiske lege og historiefortælling fylder børnehaverne med læring og leg. I Kina samles børnene nu til legene rundt om den lille hvide og armløse robot "Keeko" med dens lille skærm og to store hjerteformede 'øjne'. Robotten er deres nye pædagog og lærer.

Den kun 60 centimeter høje selvstyrede robot Keeko er blevet en del af lærerstaben i 600 børnehaver som prøveordning i Kina. Det er en del af en massiv robotindustri, der konstant udvikler robotter til alt fra at levere indkøbsvarer, selskab til ældre, juridisk rådgivning og nu også som legekammerat og lærer i børnehaverne.

Keeko triller rundt på hjul mellem børnene ved at bruge navigationssensorer og indbyggede kameraer, mens den fortæller historier og styrer logiske lege. Ansigtet er erstattet med en lille skærm med hjerteformede øjne, som blinker til børnene, når de svarer rigtigt.

»Uddannelse er ikke længere envejslæring, hvor læreren underviser, og børnene bare lærer. Når børn ser Keeko med dens runde hoved og krop, ser den bedårende ud, og børnene elsker den. Så når børnene ser Keeko, tager de næsten øjeblikkeligt imod den,« siger Candy Xiong, lærer med speciale i tidlig barndomsundervisning og træner med Keeko Robot Xiamen Technology, til nyhedsbureauet AFP.

Canbot robotten bliver vist frem til året World Robot Conference in Beijing, China, osndag den 15 august, 2018. Foto: Mark Schiefelbein/AP Photo.

Den nye lille pædagog og legeven er en del af Kinas investeringer i kunstig intelligens som led i strategien Made in China 2025. Den eksplosive udvikling betyder, at Kina nu har indtager førerrollen og har verdens største robotindustri, ifølge brancheorganisationen the International Federation of Robots.

Det ser dog ikke ud til, at udviklingen for alvor kommer til at rykke robotterne ind i klasselokalerne endnu.

»For at undervise er du nødt til at interagere, have menneskelig fornemmelse, øjenkontakt og ansigtsudtryk. Det er de ting, der skaber en uddannelse. Det er ikke bare sproget eller indholdet, det er alting,« siger Xie Yi, rektor i en af forsøgsbørnehaverne, hvor Keeko ruller rundt blandt børnene.

De samme betænkeligheder har forskere også herhjemme.

»Kunstig intelligens kan være mange ting og kan helt sikkert bruges til rigtig meget godt. Men den type teknologi erstatter ikke menneskelig kontakt,« siger Jens Dinesen Strandbech, projektleder og ph.d. i menneske-robot-interaktion ved Syddansk Sundhedsinnovation, som er en del af Region Syddanmark.

Han peger på, at forskning bl.a. viser, at børn er mere modtagelige over for robotter end mennesker. Det kan udnyttes til effektiv læring som afbræk i en undervisningsdag og kan gøre fri leg til en mere struktureret læring, forklarer han. Robotten har en stærk overtalelseseffekt på børnene, der udnyttes positivt. Men det kræver etiske overvejelser, understreger han.



Han har bl.a. selv stået bag et forskningsprojekt med menneskelignende robotter som sociale venner til demente på et dansk plejehjem. Menneskelignende robotter og kunstig intelligens må aldrig erstatte mennesker, men skal kun være et supplement, vurderer han. Det gælder både i ældreplejen og i skolen.

»Et skrækscenarie er, at autonome robotter erstatter menneskelig kontakt eller øger afstanden mellem mennesker. Det vigtige er, at vi tager diskussionen om, hvornår teknologi og robotter er det rigtige værktøj,« siger Jens Dinesen Strandbech.